1 мая 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление посла Украины в Берлине Андрея Мельника о том, что Берлин оказывает Киеву недостаточную помощь, а канцлер Германии Олаф Шольц проводит вялую политику.

Оксана Переможенко, , 18:51 — REGNUM Берлин оказывает Киеву недостаточную помощь, а канцлер Германии Олаф Шольц проводит вялую политику. Об этом 1 мая заявил посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью газете Bild am Sonntag.

Флаг Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Дипломат выразил недовольство тем, что вместо самого современного оружия, в кортом нуждается Киев, ФРГ решила поставить выпущенные 40 лет назад танки «Гепард». Мельник потребовал, чтобы Германия поставила украинской стороне 88 боевых танков Leopard, 100 БМП Marder, самоходные артиллерийские установки и «многое другое». Помимо военной помощи, украинский дипломат также требует увеличить финансовую помощь.

Новость обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба» (также на странице «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте»). Также новость обсудили читатели телеграм-канала «Денацификация UA».

«Видимо, немцы превратились в терпил», — отреагировал Maxim.

«Докатились «арийцы», — иронизирует Елена Г.

«Американская колония не может тявкать на представителя другой американской колонии — хозяин-то один», — отметила lrina M.

«Хозяин разрешил — можно и тявкать, и кусать, и на ногу помочиться», — ответил ей (lrina M.) Олег Викторович.

«Они это заслужили, а наши все еще играют в дипломатию…» — отреагировал Старый Дед.

«А может, немцам, это нравится?» — с сарказмом поинтересовался Сергей K.

«Какой наглый попрошайка!!!» — смеется Антон Г.

«Пусть они всей Европе мозги делают, а то демократичные какие», — добавил «Лунный свет».

«А я то думал, что эти хлопцы достигли дна дипломатии… ошибся», — с сарказмом пишет Kostya.

«Моська совсем с цепи сорвалась» — пошутил Serge.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Дожились немцы! Им указы раздают!» — смеется Оксана.

«Это ещё раз подтверждает тот факт, что у стран ЕС нет суверенитета. Военного от слова совсем, экономического — тоже нету. Политической воли нет с середины прошлого века», — написал Евгений В.

«Может, значит, и не боится… И Штайнмайера также… Это не от глупости… Это от уверенности, что за спиной стоит сила», — добавил Slavikmay.

«Почему на всю эту грязь немецкое правительство закрывает глаза? Их эти украинцы поливают грязью, чего уже только ни сказали им, возомнили себя богами… Да и вообще, почему они вынуждают кого-то отправлять им оружие? Никто им ничем не обязан… Разочарование в западных странах все больше и больше…» — пишет Алена К.

«Похоже, скоро Германию переименуют в Украину. О немцев… [украинцы] ноги вытирают же уже», — смеется Леонид.

«Значит… [американцы] сказали «фас», — написала Oxana.

«На модном сленге, обтекайте, товарищи немцы! Воспитанное вами дитятко подросло!» — с сарказмом добавила Nat An.

«Да. Это вам уже не те униженные и обиженные попрашайки, которыми украинцы были ещё совсем недавно. Теперь это наглые и крикливые вымогатели. Они вам ещё покажут, европейцы, что такое украинство на самом деле! И если честно, вы это заслужили в полной мере…» — отметил Юрий К.

«Германия докатилась до уровня, когда никчёмный беспородистый посол самой нищей страны в Европе лягает её канцлера и вытирает об него свои копыта и требует самого современного оружия. Видимо, новое оружие на сером рынке вооружения стоит дороже, чем устаревшее? На старом оружии ручонки не погреешь — вот и плюёт в руки, дающие, но мало дающие, — не удовлетворяющие растущие аппетиты киевских халявщиков…» — пишет Александр П.

«На*рена им современное? У них много народу, кто сможет им пользоватся? Хотя, если продавать, то да, сойдет», — добавил Дмитрий С.

«Европа давно потеряла самостоятельность! Позор! Их руководство унижается по полной и не думает вообще о своих народах. Такой стыд!» — подытожила Вероника С.

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