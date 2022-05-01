Донецк, 1 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. В результате обстрела Кировского района Донецка со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал мужчина. Об этом 1 мая сообщает штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела по ул. Саврасова ранение получил мирный житель, — говорится в сообщении. — Зафиксированы повреждения газовой магистрали».

Как передавало ИА REGNUM, 1 мая представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что ВСУ обстреляли Кировский район Донецка и Ясиноватую.