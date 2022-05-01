Париж, , 16:32 — REGNUM Известная французская певица бельгийского происхождения Режин Зильберберг умерла 1 мая в возрасте 92-х лет. Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на внучку артистки.

Траурная свеча

Режин, имевшая прозвище «Королева ночи», была очень популярна в 50-е годы прошлого века. Её считают изобретательницей современных дискотек. \

Первое заведение, принадлежавшее Режин, появилось в Париже ещё в 1953 году. Певица владела ночными клубами, расположенными в 25 городах мира.

Она также преподавала модные танцы и снималась в кинокомедиях.