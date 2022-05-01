Белгород, 1 мая, 2022, 16:24 — ИА Регнум. На территории одного из объектов Министерства обороны России в Белгородской области произошёл пожар. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

МЧС РФ Пожар

«На границе трёх муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошёл пожар на территории одного из объектов Министерства обороны РФ. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется», — написал он в своём телеграм-канале.

На месте работают оперативные службы.