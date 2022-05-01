Тобольск, Тюменская область, 1 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В Тюменской области проводится проверка инцидента с вылетом самолёта авиакомпании «Россия» с пассажирами, но без части багажа. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Dmitry Terekhov Самолет авиакомпании «Россия»

В аэропорту города Тобольска 30 апреля 2022 года командир воздушного судна авиакомпании «Россия» рейса 6164 по маршруту Тобольск — Санкт-Петербург принял решение о снятии 39 мест багажа в связи с перегрузом. В итоге багаж направлен в Северную столицу самолётом авиакомпании «Сибирь». Пассажиры получат его лишь 2 мая.

Возмущённые пассажиры сообщили о произволе в социальных сетях. Тюменской транспортной прокуратурой организована проверка законодательства о защите их прав.