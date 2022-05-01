Москва, 1 мая 2022, 16:17 — REGNUM В учениях НАТО, которые начинаются сегодня, 1 мая, на территории Польши и других восьми стран будут участвовать около 18 тысяч солдат из более чем 20 стран. Об этом сообщило польское министерство национальной обороны.
Учения продлятся до 27 мая 2022 года. В учениях на польской территории будут участвовать около 7 тыс. военнослужащих, в том числе из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.
Отмечается, что в рамках учений будут проходить тактическое перемещение на большие расстояния с преодолением водных преград и огневая подготовка.