Варшава, 1 мая, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В учениях НАТО, которые начинаются сегодня, 1 мая, на территории Польши и других восьми стран будут участвовать около 18 тысяч солдат из более чем 20 стран. Об этом сообщило польское министерство национальной обороны.

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Учения продлятся до 27 мая 2022 года. В учениях на польской территории будут участвовать около 7 тыс. военнослужащих, в том числе из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании.

Отмечается, что в рамках учений будут проходить тактическое перемещение на большие расстояния с преодолением водных преград и огневая подготовка.