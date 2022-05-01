Оренбург, , 16:14 — REGNUM В Оренбурге шеф-повар одного из заведений отдал мошенникам 400 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного УМВД.

Будьте бдительны! Мошенники атакуют!

По данным следователей, 44-летнему гражданину позвонили якобы сотрудники банка и полиции из Москвы. Они сообщили ему, что на его имя якобы оформили доверенность на оформление кредита, и для отмены операцию якобы нужно подать встречную заявку. Гражданин получил деньги в банке и перевёл их на указанный неизвестными счёт.

Правда, затем гражданин понял, что его обманули, и обратился в полицию. Полицейские призывают граждан быть бдительными и осторожными.