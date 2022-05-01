Манский район, Красноярский край, , 16:14 — REGNUM 1 мая около деревни Голубевка Манского района Красноярского края потерпел крушение частный самолёт. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Лёгкий самолёт Adrian Pingstone

На борту самолёта находилось два человека. Один из них погиб, второй доставлен с травмами в лечебное учреждение.

Следственными органами по факту крушения легкомоторного самолёта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека).

На место происшествия выехала следственная группа.