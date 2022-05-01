Мариуполь, ДНР, 1 мая, 2022, 16:07 — ИА Регнум. В Мариуполе с территории комбината «Азовсталь» эвакуировали еще несколько десятков человек. Об этом в воскресенье, 1 мая, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Prompolit.info Завод «Азовсталь» в Мариуполе

По последним данным, территорию завода покинули еще 40 мирных жителей, включая восьмерых детей.

Напомним, 30 апреля с завода «Азовсталь» в Мариуполе вышли 25 человек.

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