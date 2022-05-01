Москва, 1 мая, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Визитом голливудской актрисы Анджелины Джоли в украинский Львов запад пытается отвлечь внимание от ситуации на предприятии «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Gage Skidmore Анджелина Джоли

«Две недели, как когда-то в Будённовске, киевские террористы держат в заложниках гражданских на «Азовстали», не давая им выйти, покинуть расположение остатков «добробатовских» боевиков. Министерство обороны России постоянно объявляло о гуманитарных коридорах, гарантируя жизнь и содействие вышедшим. Подключилась ООН, подключился Красный Крест. Теперь и всему миру очевидно, что людей на свободу там не выпускали именно вооружённые украинские нацформирования. Западу и Киеву не отвертеться, — написала Захарова в своём телеграм-канале. — Что же делают в этих условиях гении западного пиара, чтобы не дать общественному мнению ни на секунду усомниться в мейнстриме? Звонят самому раскрученному представителю всего на свете — Анджелине Джоли».

Она подчеркнула, что главная цель достигнута — внимание мировой прессы отвлечено от «Азовстали», но такие попытки «перебить повестку», по её словам, очень легко считываются.

«Вот она разница в менталитете. Великий российский артист и общественный деятель Иосиф Кобзон вёл переговоры с террористами на Дубровке и выводил оттуда детей, не бутафорски, а по-настоящему рискуя жизнью. Американские звёзды же умеют только пиариться», — подчеркнула Захарова.