Москва, , 16:04 — REGNUM Производитель турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar из-за конфликта на Украине несёт большие потери своей репутации. Об этом 1 мая пишет телеграм-канал «Объясняет Readovka».

БПЛА Bayraktar Army.com.ua

Отмечается, что производящая указанные беспилотники компания принадлежит зятю президента Турции Тайипа Реджепа Эрдогана — Сельчуку Байрактару — и после обострения конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 года, когда армия Азербайджана успешно их применяла, многие поверили в неуязвимость этих аппаратов, «а сами беспилотники стали чем-то вроде «сверхоружия» в умах украинствующей публики».

«На турецкую рекламную удочку попалась и Украина, ставшая одним из покупателей Байрактаров ещё до начал СВО. И, стоит отметить, что в первые дни спецоперации в сети действительно начали появляться видео ударов по российским колоннам, однако впоследствии таких роликов становилось всё меньше, а к концу марта они и вовсе пропали», — отмечается в сообщении.

Также указывается, что решение киевского режима об использовании «Байрактаров» для налетов на города России стало следующим ударом по их репутации, так как в соцсетях имеется масса фотографий сбитых турецких беспилотников в Курской, Белгородской и Воронежской областях.

«Масла в огонь подлил и украинский президент Зеленский, который сначала отказывался комментировать значительные потери Байрактаров, а потом и вовсе сообщил на пресс-конференции, что эти беспилотники практически не влияют на ход боевых действий», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в учениях НАТО Defender Europe-2022, которые 1 мая начинаются на территории Польши и еще восьми стран, будут принимать участие порядка 18 тысяч военнослужащих.