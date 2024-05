Берлин, 1 мая, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Композитор и музыкант Клаус Шульце умер в возрасте 74 лет. Об этом пишет газета The Guardian.

Скорбь

«Мы потеряли нашего хорошего друга, а также одного из самых влиятельных композиторов в жанре электронной музыки», — сообщил управляющий директор музыкального лейбла SVP Франк Уле.

Клаус Шульце стал одним из основателей Берлинской школы электронной музыки. Два альбома композитора включены в рейтинг The 25 Most Influential Ambient Albums Of All Time (25 главных эмбиент альбомов всех времён).

В начале своего творческого пути Шульце играл на барабанах в составе группы «Tangerine Dream». Позже он основал собственную группу «Ash Ra Tempel» с Мануэлем Геттшингом и Хартмутом Энке.

В 1972 году композитор выпустил свой дебютный сольный альбом. Клаус Шульце объявил о прекращении концертной деятельности в 2013 году.