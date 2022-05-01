Варшава, , 15:57 — REGNUM В учениях НАТО Defender Europe-2022, которые 1 мая начинаются на территории Польши и еще восьми стран, будут принимать участие порядка 18 тысяч военнослужащих. Об этом 1 мая сообщает польское министерство национальной обороны.

Отмечается, что военнослужащие Польши будут участвовать в учениях Defender Europe 2022 (DE22) и Swift Response 2022 (SR22), которые пройдут в период с 1 по 27 мая.

«В учениях, которые будут проходить на территории Польши и восьми других государств, примут участие в общей сложности 18 тысяч солдат из более чем 20 стран, из них на польской территории около семи тысяч военнослужащих и 3 000 единиц техники», — говорится в сообщении.

Кроме этого, уточняется, что в маневрах на территории Польши будут задействованы военные из США, Франции, Швеции, Германии, Дании и Великобритании. Также указывается, что польские военные будут участвовать учениях на территории Литвы и Латвии вместе с солдатами Чехии, Германии и Нидерландов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что ВВС Турции не примут участие в учениях НАТО Tiger Meet из-за разногласий с Афинами.