История вопроса

1 мая — Праздник весны и труда. ежегодно отмечается в России и еще в более чем 140 странах мира. При СССР назывался Днем международной солидарности трудящихся, во многих постсоветских странах был переименован, но сохранил статус праздничной даты.



История праздника начинается в 1856 году. Рабочие в Австралии потребовали ввести норму о восьмичасовом рабочем дне. Позже подобное требование озвучили рабочие в США. Прошедшая 1 мая 1886 года демонстрация закончилась столкновениям с полицией.



В России этот праздник официально закрепился после революции 1917 года и сначала назывался «Днем Интернационала» и позже «Днем международной солидарности трудящихся». С 1992 года отмечается как Праздник весны и труда.