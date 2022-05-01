Новосибирск, 1 мая, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поздравил земляков с 1 Мая. Он отметил, что Первомай по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся.

Анна Алябьева ИА REGNUM 1 мая в Новосибирске

«Первомайские праздники приходят вместе с тёплыми солнечными днями и яркими красками природы. Это время пробуждения природы, время обновления, начала нового трудового сезона, — сказал Травников. — Первомай по-прежнему олицетворяет солидарность трудящихся, объединяет всех, кто любит свою страну, старается сделать её изобильной и благополучной. Новосибирская область всегда гордилась достижениями наших земляков в сельском хозяйстве, промышленном производстве, науке, образовании, культуре. Наши общие достижения делают жизнь лучше и создают уверенность в завтрашнем дне».

Глава региона пожелал мира, добра и благополучия.