Челябинск, 1 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. В Челябинске полиция поймала участников организованной группы, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

По предварительным данным, злоумышленники извлекли доход на сумму более 2 млн рублей. Уголовное дело возбудила и расследует следственная часть Главного следственного управления главка. Установлено, что подозреваемые вели кассовое обслуживание предпринимателей и юридических лиц, не имея регистрации в качестве кредитной организации либо соответствующей лицензии.

У задержанных изъяли более 70 флэш-токинов, порядка 40 мобильных устройств связи, более 100 банковских карт и т.д. Им грозит до семи лет колонии.