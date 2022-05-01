Казань, , 15:48 — REGNUM В Татарии организована проверка в связи с транспортным происшествием на реке Каме. Как сообщает приволжская транспортная прокуратура, инцидент произошел 1 мая около 12:00 (мск).

Бенуа Альберт Николаевич (1852-1936). Река Кама. 1908

По предварительным данным, буксир-толкач «Николай Чувашев», принадлежащий пермской организации, двигал четыре порожние баржи из Нижне-Камского района гидротехнических сооружений и судоходства. Буксир с баржами после шлюзования прошел подходный канал, и его снесло течением за пределы судового хода. Буксир получил повреждение нижней части судна, а затем произошло затопление машинного отделения судна.

На месте происшествия ведутся работы по откачке забортной воды. Разлива нефтепродуктов и пострадавших нет, движение судов не нарушено.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в 2022 году стартует проект по поднятию затонувших судов.

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