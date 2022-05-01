Чебоксары, , 15:42 — REGNUM В Чебоксарах 1 мая состоялось первомайское шествие, посвященное празднику Весны и Труда. Трудящиеся праздничной колонной прошлись по проспекту Ленина до Красной площади. Это первая за три года демонстрация трудовых коллективов городских предприятий, учреждений, организаций. Из-за пандемии в 2020/21 годах шествий нигде не было.

Первомайское шествие в Чебоксарах Минприроды Чувашии

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Традиционно старт праздничной первомайской демонстрации был дан от пересечения пр. Ленина с ул. Николаева. Волонтеры раздавали ленточки-триколор и праздничные флажки. Возглавил праздничную колонну муниципальный духовой оркестр города Чебоксары.

По маршруту следования колонны на пр. Ленина, ул. К. Маркса, а также на Площади республики работали тематические интерактивные площадки.

По завершении демонстрации на Красной площади состоялся праздничный митинг и концерт. Работала выездная торговля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саранск 1 мая встретил праздник Весны и Труда. В торжественных мероприятиях, организованных Федерацией профсоюзов республики, участвовали около 5 тыс. человек.

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