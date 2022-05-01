Кемерово, 1 мая, 2022, 15:39 — ИА Регнум. В Кемеровской области ​жертвами интернет-преступников по данным на конец апреля 2022 года стали 668 человек. За последнюю неделю — 43 кузбассовца. Об этом сообщила прокуратура региона.

Цитата из к/ф «12 стульев» реж Марк Захаров. 1976. СССР Мошенник

В ведомстве уточнили, что причинённый ущерб составил 120 млн 162 тыс. рублей (+ 3 млн 415 тыс. рублей за последнюю неделю). Наибольшая сумма похищенных средств за последнюю неделю составила 1 млн 273 тыс. рублей.

Преступники представлялись сотрудниками банков, полицейскими, сотрудниками ФСБ; покупателями или продавцами, родственниками, знакомыми.