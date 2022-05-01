Москва, , 15:37 — REGNUM Закон о ратификации протокола внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) о предоставлении отсрочки по налогу на добавленную стоимость (НДС) при ввозе товаров в российские экономические зоны подписал президент России Владимир Путин. Документ 1 мая обнародован на официальном портале правовой информации.

Владимир Путин Kremlin.ru

Согласно указанного протокола, устанавливается возможность предоставления отсрочки в 180 дней по уплате НДС при импорте в свободные, специальные и особые экономические зоны России товаров с территории стран — членов ЕАЭС.

При этом по товарам, которые были ввезены и не реализованы или реализованы без НДС до конца месяца, когда истекают 180 календарных дней с даты их принятия на учет, налог будет уплачиваться не позднее 20-го числа следующего месяца. В то же время, налоговая база по НДС будет определяться как стоимость товаров на дату приятия их на учет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иностранным инвесторам принимать участие в осуществлении регулярных перевозок на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.