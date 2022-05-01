Москва, , 15:36 — REGNUM Российская программа по Международной космической станции предусматривает пять выходов в открытый космос за лето текущего года. Об этом пишет журнал «Русский космос».

МКС

Выходы за борт станции назначены на 20 июня, 15 и 17 июля, 10 и 12 августа. Среди задач предстоящих выходов отмечена подготовка к переносу шлюзовой камеры с модуля «Рассвет» на модуль «Наука».

Вернувшийся с МКС в конце марта космонавт Пётр Дубров рассказал изданию Роскосмоса о своём опыте внекорабельной деятельности. Он провёл на станции почти год, совершив четыре выхода в открытый космос.

«Работа за бортом, пожалуй, самая сложная, требующая объемной подготовки. По сложности, думаю, выход в открытый космос можно назвать вершиной мастерства космонавта», — заявил Дубров.

Предыдущие работы российских космонавтов на внешней стороне МКС прошли в ночь с 28 на 29 апреля. В ходе этого выхода Олег Артемьев и Денис Матвеев впервые запустили роботизированный манипулятор ERA на внешней стороне модуля «Наука».

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