Чебоксары, , 15:31 — REGNUM В Чувашии открылся круизный туристический сезон. 28 апреля в Чебоксарский речной порт прибыл круизный теплоход «Волга Стар» из Ростова-на-Дону. 1 мая возобновились часовые прогулочные рейсы на двухпалубном теплоходе «Чувашия», рейсы будут осуществляться ежедневно, сообщает минтранс республики.

Теплоходы на Волге Дарья Драй © ИА REGNUM

С 1 июня планируется начать пассажирскую навигацию из Чебоксар в Казань.

Также планируется открыть маршруты из Чебоксар в Козьмодемьянск — Макарьевский монастырь, Юрино, Нижний Новгород, Мариинский Посад — Свияжск. Перевозки будут осуществляться судами на подводных крыльях «Валдай — 45Р».