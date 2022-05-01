Йошкар-Ола, 1 мая, 2022, 15:29 — ИА Регнум. На дорогах Марий эл по итогам апреля зарегистрировали пять дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных. Об этом сообщает министерство природных ресурсов, экологии и охраны окружающей среды республики.

Знак «Дикие животные»

Чаще всего подобные аварии возникали в районе кольца на Кокшайском тракте (Звениговский район), на объездной дороге Йошкар-Олы (Медведевский район), на Оршанском тракте (от Шойбулака до Ильинки).

По данным ведомства, основными причинами для выбегания животных на трассы могли стать кровососущие насекомые, а также отделение лосей от матери. Большинство животных перебегают дороги в темное время суток. Именно в этот период водителям рекомендуют быть предельно внимательными.

Сумма ущерба в результате гибели лося в ДТП оценивается в 80 тыс. рублей, пятнистого оленя или медведя — 60 тыс. рублей, рыси — 40 тыс. рублей, кабана — 30 тыс рублей, зайца — 1 тыс. рублей.

ИА REGNUM напоминает, в Башкирии автомобиль «Daewoo Nexia», за рулем которого находился 18-летний местный житель, наехал на лошадей. В результате водителю понадобилась медицинская помощь.

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