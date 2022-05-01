1 мая 2022 | Время чтения 3 мин

Судя по всему, НАТО уже фактически находится в состоянии войны с Россией. Если союзники по блоку не перестанут подливать масла в огонь, это приведет к неконтролируемой эскалации конфликта.

Татьяна Аннина, , 17:53 — REGNUM Они (представители министерств обороны более 40 стран. — прим. ИА REGNUM) назвались Консультативной группой по обороне Украины и обещали собираться каждый месяц вплоть до победы, считает обозреватель британской газеты The Guardian Саймон Тисдолл в статье, вышедшей 1 мая. Создание группы стало одной из многочисленных политических, риторических и военных эскалаций, которые быстро превращают события на Украине в полноценный международный конфликт. Это, в свою очередь, вызывает тревожный вопрос: неужели все эти воинственные выпады, все эти угрозы и балансирование на грани неизбежно ведут к ядерной конфронтации?

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «прокси-война» НАТО на Украине может спровоцировать третью мировую. Лиз Трасс, британская коллега Лаврова, уклонилась от обсуждения ядерного вопроса в своей речи в резиденции лорд-мэра, но зато проявила кровожадность. Ее смелое заявление о том, что полная победа плюс освобождение всей украинской территории, включая Крым, являются «стратегическим императивом» для Запада, пожалуй, удивило некоторых не столь агрессивных союзников по НАТО, которые, как пишет автор, по своей глупости не догадались, что она говорит от их имени.

Тон Америки также стал значительно жестче. Президент США Джо Байден не отступает от своего мартовского призыва о том, что [президент России Владимир] Путин «не может оставаться у власти». Ллойд Остин, его министр обороны, теперь заявляет, что США хотят навсегда «ослабить» Россию, чтобы она не имела возможности угрожать соседям. Неужели Остин в самом деле ждет, что Путин разоружится? Несмотря на все отпирательства, эти расплывчатые заявления звучат как призыв к смене режима, притом что Байден в это же время ищет колоссальную сумму в 33 миллиарда долларов на дополнительное финансирование

Ллойд Остин (сс) Senior Airman Perry Aston

Россия заявила, что может атаковать транспорты НАТО с оружием. Взрывы на прошлой неделе в Приднестровье некоторые считают отвлекающим маневром России. Все это говорит о том, как легко могут распространиться военные действия. Во многом смыслах это уже произошло. Горят нефтебазы на юге России. Польша заявила, что подверглась «прямой атаке», когда Москва заблокировала поставки газа, и назвала это враждебным актом против НАТО и ЕС.

Германия опасается, что может стать следующей. Но тем не менее Берлин поддался давлению со стороны соратников и вызвался поставить Киеву тяжелое вооружение. Неизбежны и дополнительные санкции ЕС, в том числе в отношении нефтяных поставок. Всё это подливает масла в огонь, который разгорается все сильнее.

Байден неоднократно призывал не допустить распространения конфликта. «Прямая конфронтация между НАТО и Россией — это третья мировая война, и мы должны стремиться предотвратить ее», — сказал он после начала спецоперации. Но у нее есть своя убийственная инерция. Ежедневные акты эскалации указывают в одну сторону. НАТО ведет себя, как пациент, отрицающий болезнь. Реальность же такова, что блок фактически уже находится в состоянии войны с Россией

НАТО NATO North Atlantic Treaty Organizaton

Нетрудно понять, как развивались события. Недовольство, провокация, реакция, эскалация, взрыв. Всё это происходит у нас на глазах. Вернулась и ускоряется глобальная гонка ядерных вооружений.

Ясно, что Запад не может бросить Украину просто из страха перед тем, как далеко может зайти Путин. Тем не менее, чем дольше бушует конфликт, тем выше риск катаклизма иного рода, который изменит мир. Стало быть, выбор таков. Либо западные союзники прямо сейчас решительно требуют немедленно прекратить огонь под угрозой прямой военной интервенции. Либо, наоборот, Трасс, Остин и прочие ястребы перестают раздувать пожар и ставить нереалистичные цели, а вместо этого советуют Киеву согласиться на урегулирование путем переговоров.

Многие находят неприятными оба варианта. Пока силовое вмешательство НАТО остается маловероятным, потому что Байден в принципе считает его слишком рискованным.

Как обнаружил [генеральный секретарь ООН] Антониу Гутерреш, никто в Киеве не выступает за мирный договор любой ценой. Не уступит и Путин.

Так что, по всей вероятности, будет продолжаться кровавый, хаотичный и губительный конфликт на фоне вечного риска, что неконтролируемая эскалация может привести к ядерной катастрофе.