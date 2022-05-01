Киев, , 15:17 — REGNUM В рублевую зону входит Мелитополь, который ранее был освобождён от украинских вооруженных формирований. Об этом 1 мая сообщила журналистам и. о. мэра города Галина Данильченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметила и. о. мэра, в Мелитополе на сегодняшний день полностью восстановлена спокойная и мирная жизнь, город обеспечен продовольствием и даже открываются магазины.

«Все цены у нас сейчас в рублях и в гривнах. Мелитополь заходит в рублевую зону, взаимоотношения коммерческие будут у нас как в рублях, так и в гривнах, и сейчас уже люди привыкают, что у нас будет рублевая денежная единица», — сказала она.

Также Данильченко подчеркнула, что местное население относится к этому положительно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее и. о. мэра Галина Данильченко рассказала, что после освобождения Мелитополя в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины от киевских боевиков в нем ведется восстановление символов Победы, ранее уничтоженных киевским режимом.