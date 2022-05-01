Чебоксары, 1 мая, 2022, 15:12 — ИА Регнум. Чувашия направила очередную партию гуманитарного груза в Донбасс. Гуманитарный «Поезд помощи» с 60 тоннами продовольственного товара отправился 30 апреля тем, кто оказался в сложной ситуации, сообщили ИА REGNUM в мэрии Чебоксар.

Gcheb.cap.ru Гуманитарная помощь

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Ранее от республики былоотправлено четыре партии гуманитарного груза общим объемом 173 тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, вторая партия гуманитарного груза была отправлена из Чувашии 18 марта. Колонна состояла из пяти фур с продуктами и товарами первой необходимости общим весом почти 100 тонн.

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