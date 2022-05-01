Мелитополь, Украина, , 15:07 — REGNUM После освобождения Мелитополя в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины от киевских боевиков в нем ведется восстановление символов Победы, ранее уничтоженных киевским режимом. Об этом 1 мая сообщила журналистам и. о. мэра Галина Данильченко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Орден Победы Bruno Sanchez-Andrade Nuño

Как отметила и. о. мэра, Мелитополь всегда был славен своими традициями, а также символами памяти и Победы в Великой Отечественной войне, то что было отнято у города киевским режимом в ходе т. н. «декоммунизации».

«Но мы сейчас возвращаем городу прежний вид», — сказала она, отметив, что украинскими властями была полностью обезличена находящаяся на центральной площади Мелитополя Арка Победы, с которой сняли практически все, включая Орден Победы.

«Мы первое, что сделали — мы все это вернули. Эти символы для нас очень дороги. Мы помним о наших предках, которые воевали за эту землю, которые боролись за мирное небо над этой землей. Поэтому сейчас на нашей победе опять Орден Победы, опять георгиевская лента, флаг и надпись: «Слава победителям!», — добавила Данильченко

Как сообщало ИА REGNUM, ранее с железнодорожного вокзала города Кирова отправился гуманитарный «Поезд помощи» жителям Донецкой и Луганской народных республик. Он везёт жителям ЛНР и ДНР более 70 тонн гуманитарного груза.