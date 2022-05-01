Кемерово, 1 мая, 2022, 15:17 — ИА Регнум. В Новокузнецке открыто движение по Ильинскому шоссе — на участке от кольцевой развязки на ДОЗе до поворота на посёлок Металлург. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

МЧС Травяной пожар

«По информации управления МВД города Новокузнецка, с 18:37 (время местное) шоссе Ильинское открыто», — написал Кузнецов в своём телеграм-канале.

Напомним, что ранее движение было приостановлено из-за возгорания полей вдоль трассы.