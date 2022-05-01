Москва, , 15:02 — REGNUM При использовании браузерных версий банковских сервисов следует проявлять особую осторожность из-за риска создания поддельных страниц мошенниками. Об этом рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин агентству «Прайм».

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Американские компании Google и Apple удалили мобильные приложения ряда российских банков, попавших под санкции стран Запада. Кредитные организации предложили клиентам альтернативные способы интернет-банкинга, включая использование мобильных версий сайтов.

Специалист по информационной безопасности предупредил, что использование мобильных приложений в среднем является более безопасным. Он объяснил, что в этом случае при установке приложения требуются проверки, связанные с мобильным устройством, что повышает уровень защиты. Тогда как сайты банков являются внешними сервисами и не привязаны к конкретному устройству.

Кашкин заявил, что при использовании сайта банка следует убедиться в том, что вы зашли на официальную страницу организации. Эксперт предостерёг от перехода по ссылкам на сайт банка в СМС-сообщениях или письмах в электронной почте.

«Всего один символ может быть заменён и пользователь окажется на сайте злоумышленника», — подытожил специалист.

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