Йошкар-Ола, 1 мая, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Глава Марий Эл Александр Евстифеев поздравил земляков с 1 Мая и отметил трудолюбие и самоотдачу жителей республики.

Mari-el.gov.ru Александр Евстифеев

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«Первомай приходит к нам с весенним теплом, дарит хорошее настроение, объединяет профессии и поколения. Этот праздник наполнен глубоким смыслом, он символизирует уважение к трудящимся и объединяет тех, кто добросовестно и с полной самоотдачей работает на благо родной земли и приумножает ее богатство», — уверен Евстифеев.

По словам главы Марий Эл, республика издавна славится трудолюбивыми людьми и достижениями. В годы Великой Отечественной войны регион стал единым тыловым фронтом. От мала до велика жители, не жалея себя, работали для обеспечения армии всем необходимым. Труженики тыла внесли огромный вклад в общую Победу.

«Благодарю вас за упорство, сплоченность и бодрость духа. Пусть этот праздник укрепит ваш оптимизм и веру в свои силы, подарит вдохновение и откроет новые горизонты», — добавил глава региона, пожелав всем неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жителей с 1 Мая, пожелав всем мира, добра, крепкого здоровья, энергии, больших достижений во всех начинаниях.

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