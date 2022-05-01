Киев, , 14:54 — REGNUM Орденом княгини Ольги III степени наградил спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, которая находится с визитом в Киеве, украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом 1 мая сообщает офис президента Украины.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«За весомый личный вклад в укрепление украинско-американского межгосударственного сотрудничества, поддержку суверенной, независимой и демократической Украины президент Владимир Зеленский наградил спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси орденом княгини Ольги III степени», — говорится в сообщении.

Также Зеленский поблагодарил Пелоси за поддержу Вашингтоном киевского режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую.