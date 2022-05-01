Новосибирск, , 14:46 — REGNUM В Новосибирской области в 2021 году на контроле управления Роспотребнадзора находилось 1675 объектов. Общая численность работающих за прошлый год составила 897 500 человек.

Опасно Иван Шилов © ИА REGNUM

«Численность работников, занятых на работах во вредных и опасных условиях труда, составляла 269 250 человек, — уточнили в ведомстве. — В 2021 году проверки проведены на 74 промышленных предприятиях».

В Роспотребнадзоре отметили, что в 2021 году снизился удельный вес рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по: вибрации — на 3,1%; по микроклимату — на 8,9%.