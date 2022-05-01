Новосибирск, 1 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Новосибирской области в 2021 году на контроле управления Роспотребнадзора находилось 1675 объектов. Общая численность работающих за прошлый год составила 897 500 человек.

Иван Шилов ИА REGNUM Опасно

«Численность работников, занятых на работах во вредных и опасных условиях труда, составляла 269 250 человек, — уточнили в ведомстве. — В 2021 году проверки проведены на 74 промышленных предприятиях».

В Роспотребнадзоре отметили, что в 2021 году снизился удельный вес рабочих мест, не соответствующих гигиеническим нормативам по: вибрации — на 3,1%; по микроклимату — на 8,9%.