Москва, 1 мая 2022, 14:45 — REGNUM Фотографии Героев России, которые погибли в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, появились на двух зданиях Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве, сообщает 1 мая корреспондент ИА REGNUM.

Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине
Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине
(с) Министерство обороны России

Фотопортреты командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (Вохи) и офицера Росгвардии Максима Концова были размещены на фасадах штаб-квартиры РВИО в Петровском переулке и Музея военной формы на Большой Никитской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые украинские формирования не выпускают из Харькова мирных жителей.