Москва, 1 мая, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Фотографии Героев России, которые погибли в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, появились на двух зданиях Российского военно-исторического общества (РВИО) в Москве, сообщает 1 мая корреспондент ИА REGNUM.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

Фотопортреты командира батальона «Спарта» Владимира Жоги (Вохи) и офицера Росгвардии Максима Концова были размещены на фасадах штаб-квартиры РВИО в Петровском переулке и Музея военной формы на Большой Никитской.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Вооружённые украинские формирования не выпускают из Харькова мирных жителей.