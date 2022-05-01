Саранск, 1 мая, 2022, 14:38 — ИА Регнум. Саранск 1 мая встретил праздник Весны и Труда. В торжественных мероприятиях, организованных Федерацией профсоюзов республики, участвовали около 5 тыс. человек. Торжественная колонна от Кафедрального собора Феодора Ушакова прошла в парк культуры и отдыха имени А.С.Пушкина, где прошел праздничный митинг «Zа мир, труд, май!», сообщают «Известия Мордовии».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Флаги на улицах вывешены к 1 мая

Следите за развитием событий в трансляции: «Zа мир, труд, май! День международной солидарности трудящихся — все новости»

Открывая митинг, председатель Федерации профсоюзов РМ Сергей Борисов отметил:

«Для большинства из нас — это праздник солидарности трудящихся! День единства и борьбы за право за достойный труд! Сегодня мы чествуем людей, кто своим мастерством и старанием прославляет нашу Мордовию, укрепляет благополучие нашего государства».

Он также отметил особый смысл праздника в этом году:

«Сегодня мы демонстрируем единство всего нашего народа и поддерживаем нашего президента Владимира Владимировича Путина в это судьбоносное время, его усилия по защите национальных интересов нашей страны. Мы поддерживаем наших военнослужащих, которые выполняют боевые задачи в специальной военной операции. Мы все говорим — нет нацизму!».

Одна из участниц митинга, Валентина, приехала в Саранск из Киргизии. Девушка учится на архитектора в МГУ имени Н.П. Огарева и говорит, что после обучения хочет попробовать проектировать в Саранске детские площадки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня, 1 мая, десятки ростовчан объединила акция «Zа мир! Zа Труд! Zа Май!», организованная донской федерацией профсоюзов. С приветственным словом к собравшимся обратился губернатор Ростовской областиВасилий Голубев.

Читайте также: Ростовчан объединила акция профсоюзов «Zа мир! Zа Труд! Zа Май!»