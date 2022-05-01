Пермь, , 14:36 — REGNUM В Перми 1 мая состоялись праздничные митинг, маёвка и автопробег. Об этом сообщает краевой совет профсоюзов.

Советский плакат «Да здравствует 1 мая!»

Маёвка состоялась на стадионе «Локомотив». На неё пришли и руководители города и края. Также от штаб-квартиры профсоюзов к месту проведения маёвки состоялся автопробег. Колонну возглавлял радиофицированный автомобиль.

Кроме того, по улицам города двигались празднично украшенные радиофицированные автомобили, которые транслировали первомайские речёвки и лозунги.