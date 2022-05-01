Вашингтон, , 14:34 — REGNUM Космический центр Мухаммеда бин Рашида (государственное космическое агентство ОАЭ) заключил контракт по отправке астронавта на Международную космическую станцию с американской компанией Axiom Space. Об этом сообщает портал SpaceNews.

SpaceX Crew Dragon NASA Kennedy

Астронавт из ОАЭ вошёл в состав миссии SpaceX Crew-6, которая станет шестым полётом коммерческого экипажа американского аэрокосмического агентства NASA на корабле Crew Dragon. Запуск миссии состоится не ранее весны 2023 года.

В ОАЭ не назвали конкретного астронавта, который отправится на орбитальную станцию. Отряд космонавтов ОАЭ состоит из четырёх человек, включая первого астронавта из этой страны Хаззаа Аль-Мансури.

Аль-Мансури совершил полёт на МКС в сентябре 2019 года на российском космическом корабле «Союз МС-15». Он провёл в космосе чуть менее восьми суток.

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