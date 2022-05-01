Ростов-на-Дону, 1 мая, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Более 3,5 тыс. человек приняли участие в спортивном празднике, организованном на Театральной площади Ростова-на-Дону. В честь Первомая были развёрнуты различные спортивные площадки по кикбоксингу и тайскому боксу, стритболу и силовому экстриму. Также состоялась легкоатлетическая эстафета, ставшая уже традиционной.

Donland.ru Легкоатлетическая эстафета

«Ростовская область всегда была территорией спорта. Подтверждение этому — последние летние Олимпийские игры. Ростовская область вошла в тройку регионов России по общему количеству медалей, не подвели и наши паралимпицы, завоевав девять медалей. Спорт объединяет людей, регионы, страну. Желаю побед всем участникам соревнований, а тем, кто занял второе место, — помнить, что возможность подняться на первое место у них впереди», — отметил донской губернатор Василий Голубев, приветствуя спортсменов.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростове-на-Дону легкоатлетическая эстафета прошла в 97-й раз. Выступления спортивных коллективов и праздничные концерты, фестивали поэзии и вечера танцев пройдут во всех городских парках.