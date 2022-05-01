Курск, 1 мая 2022, 14:30 — REGNUM Обрушения конструкций моста, через который проходит железнодорожная ветка, обнаружены в Курской области 1 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Стартовой.
Он уточнил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, пострадавших в результате обрушения нет.
В пресс-службе Московской железной дороги пояснили, что повреждение было обнаружено на неэлектрифицированном участке Суджа — Сосновый Бор, используемом только для маневровой работы. На движение поездов ситуация не повлияла, на месте работают специалисты.
Причины аварии не называются, обстоятельства выясняются.