Курск, , 14:30 — REGNUM Обрушения конструкций моста, через который проходит железнодорожная ветка, обнаружены в Курской области 1 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Курской области Роман Стартовой.

Железнодорожные пути

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Сейчас на месте работают спецслужбы, чтобы установить причины ЧП», — написал губернатор.

Он уточнил, что железнодорожная ветка использовалась для передвижения товарных составов, пострадавших в результате обрушения нет.

В пресс-службе Московской железной дороги пояснили, что повреждение было обнаружено на неэлектрифицированном участке Суджа — Сосновый Бор, используемом только для маневровой работы. На движение поездов ситуация не повлияла, на месте работают специалисты.

Причины аварии не называются, обстоятельства выясняются.