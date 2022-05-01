Кемерово, 1 мая, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В Кемеровской области по данным на сегодня, 1 мая, на лечении из-за коронавируса находятся 1659 человек. Об этом сообщил центр ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 104 новых носителя коронавируса. За это же время 180 человек выписаны с коронавирусом.

Всего в регионе зарегистрировано 161 798 случаев заражения коронавирусом, 157 825 человек выписаны, 2314 пациентов скончались.