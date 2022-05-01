Харьков, Украина, , 14:21 — REGNUM Вооружённые украинские формирования не выпускают из Харькова мирных жителей. Об этом 1 мая рассказал водитель машины на одном из контрольно-пропускных пунктов, на котором беженцев останавливают для проверки документов.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Остальные не выехали. Просто стояли машины ВСУ (показывает жестом, что они перекрыли дорогу)», — приводит его слова РИА Новости.

Также водитель машины отметил, что мирные жители Харькова не знают об открытии гуманитарных коридоров из зоны боевых действий, включая на территорию России, потому что их никто об этом не сообщает и у них нет связи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее один из вышедших с прилегающих к «Азовстали» в Мариуполе территорий мирных жителей рассказал, что на территории металлургического комбината, где заблокированы остатки украинских нацистов в городе, могут находиться еще около 300 мирных жителей.