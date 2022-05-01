Новосибирск, , 14:14 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 599 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 106 новых носителей коронавируса. За это же время 97 человек выписаны с выздоровлением, два пациента скончались. В реанимации находятся 70 человек, на ИВЛ — 12 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 256 300 случаев заражения коронавирусом, 249 332 пациента выздоровели, умерли 5625 человек.