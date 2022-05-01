Новосибирск, 1 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 1 мая, в инфекционные стационары из-за COVID-19 госпитализированы 599 пациентов, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 106 новых носителей коронавируса. За это же время 97 человек выписаны с выздоровлением, два пациента скончались. В реанимации находятся 70 человек, на ИВЛ — 12 пациентов.

Всего в регионе зарегистрировано 256 300 случаев заражения коронавирусом, 249 332 пациента выздоровели, умерли 5625 человек.