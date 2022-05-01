Киров, , 14:06 — REGNUM Сегодня, 1 мая, с железнодорожного вокзала города Кирова отправился гуманитарный «Поезд помощи» жителям Донецкой и Луганской народных республик. Он везёт жителям ЛНР и ДНР более 70 тонн гуманитарного груза. Акция состоялась в рамках всероссийского проекта. Вагон с грузом отбывает в Москву, а оттуда в Ростовскую область, сообщает пресс-центр правительства Кировской области.

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Председатель правительства Кировской области Александр Чурин отметил, что с первых дней проведения специальной военной операции на Украине кировчане, как и большинство жителей страны, принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи в Донбасс. Он напомнил, что первая партия гуманитарного груза была направлена в Ростовскую область с 20 тоннами продуктов питания и товаров первой необходимости.

В апреле в регион прибыли эвакуированные жители Украины, Донецкой и Луганской народных республик. Все они находятся в пункте временного размещения. Ранее губернатор Кировской области Игорь Васильев отмечал:

«Здесь для них организовано питание, оказывается регулярная медицинская и психологическая помощь. Кировская область готова обеспечить переселенцев и рабочими местами. Уже собраны анкеты, ведется работа по трудоустройству. Учащихся 9−11 классов зачислили в школу для подготовки и прохождения итоговой аттестации. Для учащихся 1 — 8 классов сформированы классы и с 25 апреля организовано дистанционное обучение по специально разработанным учебным планам. Студенты, обучавшиеся по программам среднего профессионального образования, смогут освоить учебные программы колледжей и техникумов г. Кирова».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из Кемеровской области для жителей Донбасса и российских участников спецоперации отправлено ещё 65 тонн гуманитарного груза.

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