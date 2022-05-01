Москва, 1 мая, 2022, 14:06 — ИА Регнум. В ЛДПР предложили продлить трудовой отпуск в России еще на семь дней, передает корреспондент ИА REGNUM 1 мая.

Почтовый блок СССР. 1989. 100-летие Первомая

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«ЛДПР выступает с инициативой о продлении трудового отпуска в 28 дней ещё на неделю, которую можно будет использовать дополнительно к праздничным и выходным дням», — сообщил врио главы фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий.

Парламентарий напомнил, что скончавшийся лидер партии Владимир Жириновский всегда выступал за то, чтобы возродить первомайские традиции.

«Это особый праздник! Праздник единения и солидарности! И в честь него мы предлагаем подумать о наших трудящихся, о тех, кто сегодня тратит свои силы на становление и укрепление великой России», — подчеркнул Слуцкий.