Мариуполь, ДНР, 1 мая, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Киевские боевики запугивали мирных жителей для того, чтобы они не выходили с территории завода «Азовсталь» и расположенных рядом с ним домов. Об этом 1 мая рассказала одна из жительниц Мариуполя, находившаяся в бомбоубежище и вышедшая из находящихся рядом с комбинатом кварталов.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вид на металлургический комбинат «Азовсталь»

«Запугивали. Говорили, что там «голый» Мариуполь. Жить невозможно… Мужчин в подвалы забрасывают», — приводит ее слова РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что по вопросу биологических лабораторий США Россия будет предметно разговаривать с сопредельными странами после того, как будут сделаны выводы по Украине.