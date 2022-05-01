Москва, 1 мая, 2022, 14:04 — ИА Регнум. Отказ группы «Би-2» выступить в Омске из-за патриотического баннера в концертном зале показал, что позиция участников рок-группы расходится с мнением большинства граждан России. Об этом заявил певец, музыкант и депутат Госдумы от «Единой России» Денис Майданов РЕН ТВ.

Василий Иванов ИА REGNUM «Би 2»

«Если не поддерживаешь спецоперацию, значит, соответственно, поддерживаешь нацизм, против которого и ведётся эта специальная военная операция на Украине… Это такая, знаете, странная позиция», — отметил Майданов.

Он добавил, что артисты должны быть патриотами и поддерживать свою страну.

«Как можно не любить страну, в которой ты работаешь? Если только эта страна — не твой бизнес, а твоя душа и твоё сердце в другой стране», — подчеркнул певец.

Группа Би-2 должна была выступить в Омске на стадионе «Красная звезда» 28 апреля. Первый заместитель областного министра спорта Иван Колесник рассказал, что накануне концерта организаторы завесили баннер «Za президента», выполненный в цветах российского триколора. Сотрудники спорткомплекса сняли чёрную ткань с баннера, после чего организаторы отказались проводить концерт.