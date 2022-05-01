Омск, 1 мая, 2022, 14:00 — ИА Регнум. В Омской области подтверждено четыре новых летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Таким образом, всего за время пандемии жертвами коронавируса в регионе стали 4341 пациентов. Выздоровели к настоящему времени 200 700 человек, в том числе 72 за последние сутки.

Выявлено 62 новых случая инфицирования. 22 заразившихся госпитализированы в ковидные стационары. Общее число подтверждённых случаев заражения достигло 206 261.